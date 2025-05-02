Майбутній віцеканцлер Німеччини закликає обговорити заборону "АдН"

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це він сказав у коментарі Bild, повідомляє "Європейська правда".

За словами Клінгбайля, в уряді повинні розглянути процедуру заборони "АдН" після того, як Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію як правоекстремістську.

"АдН" є атакою на Німеччину. Вони хочуть іншої країни, вони хочуть знищити нашу демократію. І ми повинні ставитися до цього дуже серйозно", – підкреслив він.

Очільник СДПН висловив сподівання, що в майбутньому уряді "всі дуже серйозно поставляться до результатів цього рішення".

"Ми, як ті, хто ухвалює політичні рішення, тепер також несемо відповідальність за захист нашої демократії від ворогів демократії. І ми маємо дуже швидко ухвалити рішення в новому уряді, в коаліції, щодо подальших кроків", – додав Клінгбайль.

Рішення про оголошення "Альтернативи для Німеччини" правоекстремістською дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.