Майбутній віцеканцлер Німеччини закликає обговорити заборону "АдН"
Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини".
Про це він сказав у коментарі Bild, повідомляє "Європейська правда".
За словами Клінгбайля, в уряді повинні розглянути процедуру заборони "АдН" після того, як Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію як правоекстремістську.
"АдН" є атакою на Німеччину. Вони хочуть іншої країни, вони хочуть знищити нашу демократію. І ми повинні ставитися до цього дуже серйозно", – підкреслив він.
Очільник СДПН висловив сподівання, що в майбутньому уряді "всі дуже серйозно поставляться до результатів цього рішення".
"Ми, як ті, хто ухвалює політичні рішення, тепер також несемо відповідальність за захист нашої демократії від ворогів демократії. І ми маємо дуже швидко ухвалити рішення в новому уряді, в коаліції, щодо подальших кроків", – додав Клінгбайль.
Рішення про оголошення "Альтернативи для Німеччини" правоекстремістською дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.
На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.
За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.