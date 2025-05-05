Мерц висловився щодо заборони "Альтернативи для Німеччини"

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц, який незабаром стане новим канцлером країни, обережно висловився щодо можливості заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Його слова цитує Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Мерц заявив, що його уряд повинен буде "ретельно проаналізувати" звіт Федерального відомства з захисту конституції, яке оголосило "АдН" правоекстремістською.

За словами лідера ХДС, до висновку Міністерства внутрішніх справ він не хоче "давати рекомендацій щодо подальших висновків з боку уряду", додавши, що ще не ознайомився із самим звітом.

"Це правильно, що я його не знаю, бо це внутрішня процедура між Міністерством внутрішніх справ і Федеральним відомством з охорони конституції", – зауважив він.

Після аналізу. зазначив Мерц, можна буде "зробити перші висновки".

Нагадаємо, 2 травня Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону партії.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина визнала "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською.