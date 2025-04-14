Литовський міністр розповів, що увійде у 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії

До наступного, 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії може увійти російський "Росатом", експорт російського скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембургу 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Будріс повідомив, що Литва буде наполягати на включенні до 17-го пакета санкцій проти Росії скрапленого газу та російську корпорацію "Росатом".

"Путін знову кидає виклик усім…І саме тому для Європи зараз настав час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій. Литва готова зробити свій внесок у нього, з тими секторами, які не увійшли в 16-й пакет", – заявив Будріс.

"Це – скраплений газ, це – Росатом, це додатковий пакет щодо тіньового флоту і, звичайно, додаткові індивідуальні санкції", – додав він.

Очільник МЗС Литви наголосив, що таким чином можна "отримати більше важелів впливу на Путіна, щоб зупинити його війну".

"Крім того, те, що ми маємо обговорити прямо зараз, – це дата, коли Україна стане членом ЄС. Я думаю, що 1 січня 2030 року – це цілком реально, і ми можемо цього досягти", – додав він.

Нагадаємо, 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України був ухвалений Євросоюзом 24 лютого – у третю річницю повномасштабного нападу 2022 року.

Раніше джерело "ЄвроПравди" повідомило, що посли ЄС погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.

За даними джерел "ЄП", із санкційного списку вилучили імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.