Еврокомиссия финализирует предложение по 17-му пакету санкций против России уже во вторник

Коллегия Европейской комиссии в Страсбурге 6 мая планирует утвердить окончательное предложение по новому, 17-му пакету санкций Европейского Союза против России.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили два дипломата стран ЕС, знакомые с процессами по этому вопросу, на условиях анонимности.

Предложение по 17-му пакету санкций против РФ будет представлено в Страсбурге после заседания коллегии европейских комиссаров 6 мая, рассказали дипломаты.

"Предложение Еврокомиссии по 17-му пакету санкций, скорее всего, будет анонсировано сегодня коллегией еврокомиссаров", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Он уточнил, что это будет "небольшой пакет санкций, который должен быть утвержден в мае".

Тем не менее, дипломаты не смогли утвердительно ответить на вопрос, возможно ли утверждение указанного пакета санкций во время внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое должно состояться 9 мая в Украине, скорее всего, во Львове. (Планы визита в Украину министров иностранных дел ЕС пока не объявляются официально из-за мер безопасности.)

"Если Комиссия представит свое предложение сегодня, оно будет рассмотрено завтра, 7 мая, на заседании Coreper (комитета постоянных представителей в ЕС. – Ред.)", – добавил другой собеседник "Европейской правды".

Пока неизвестно, будет ли Венгрия блокировать введение новых санкций против России. Ее позиция важна, ведь для утверждения санкций необходимо единогласное одобрение всеми 27 государствами Евросоюза.

Как сообщил корреспонденту "ЕвроПравды" еще один европейский чиновник, причастный к переговорам, на данный момент выглядит так, что Венгрия может согласиться утвердить часть предложенных санкций, отвергнув некоторые наиболее критические для Будапешта вопросы, такие как индивидуальные санкции против политиков и бизнесменов из России (или, возможно, Сербии, о чем также идет речь).

Как сообщалось, Еврокомиссия 6 мая в Страсбурге также представит дорожную карту прекращения импорта энергоносителей из РФ.

Ранее стало известно, что 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

В этот пакет санкций против России, в частности, могут войти российский "Росатом", экспорт сжиженного газа и "теневой" флот РФ.