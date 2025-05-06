У Німеччині коаліція вдруге висуне Мерца кандидатом у канцлери

Після провалу в першому турі голосування лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц має намір балотуватися на посаду канцлера Німеччини вдруге.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми, як коаліція – ХДС/ХСС і СДПН – знову висунемо Фрідріха Мерца в другому турі", – заявив лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Єнс Шпан.

Було спільно вирішено провести другий тур голосування.

Однак точна дата цього туру ще не визначена.

Як відомо, нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.

За законом тепер у німецьких депутатів є 14 днів на повторне голосування. Кандидатуру Мерца можуть подати вдруге, якщо буде певність у необхідній кількості голосів. Однак можуть бути висунуті інші кандидати. Але їм також необхідна підтримка більшості в 316 голосів.

Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером.

Сесію Бундестагу після невдалого голосування перервали.