Правительство Испании сделало еще один шаг к сокращению рабочей недели

Испанское правительство во вторник, 6 мая, одобрило законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 37,5 часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

Законопроект о сокращении максимальной рабочей недели до 37,5 часов предусматривает сохранение заработной платы за работниками, сказала вице-премьер Испании Йоланда Диас.

В случае утверждения это будет касаться 12,5 миллиона работников, в том числе 2,4 миллиона – в секторе торговли, 2 миллионов – в промышленности, 1,4 миллиона – в гостиничном бизнесе и 1 миллиона – в строительстве.

Предполагается, что регистрация рабочего времени будет цифровой и доступной удаленно для каждого работника, представителей работников и инспекции труда Испании.

Несоблюдение этого требования приведет к санкциям, которые будут применяться к каждому работнику, а не к предприятию, как это было до сих пор.

Также законопроект предусматривает право работников не отвечать на рабочие звонки или сообщения в нерабочее время.

Следующим шагом будет одобрение инициативы в парламенте Испании, чтобы она могла вступить в силу до 31 декабря 2025 года, как это было согласовано партиями испанской коалиции.

Сейчас сокращение рабочей недели не имеет поддержки большинства законодателей, а также работодателей, которые прогнозируют убытки и потерю конкурентоспособности своим компаниям.

Испания – не единственная страна, где выдвинули предложения сократить продолжительность рабочей недели.

В прошлом году польское правительство подтвердило, что до окончания срока своих полномочий в 2027 году внесет поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени.