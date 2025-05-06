У Румунії тимчасовий президент призначив тимчасового прем'єра

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан призначив тимчасового прем'єр-міністра після відставки Марчела Чолаку – ним став міністр внутрішніх справ Каталін Предою.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Боложан призначив міністра внутрішніх справ Каталіна Предою тимчасовим прем'єр-міністром у вівторок, 6 травня. Таке рішення було ухвалено після того, як Чолаку подав у відставку з посади прем'єр-міністра напередодні.

Фото: Digі24

Указ, підписаний Боложаном 6 травня, свідчить, що Предою обійматиме посаду тимчасового прем'єр-міністра до формування нового уряду.

Зазначається, що новопризначений тимчасовий прем'єр також є тимчасовим президентом Національно-ліберальної партії.

Очікується, що він забезпечить керівництво виконавчою владою щонайменше протягом наступних двох тижнів.

Звернемо увагу, ЗМІ раніше писали, що тимчасовим прем'єр-міністром може стати міністр освіти Даніель Давід.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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