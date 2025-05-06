Временный премьер Румынии обещает гарантировать честность выборов президента

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Каталин Предою заявил, что возглавляемое им правительство сосредоточится на укреплении демократии и проведении президентских выборов.

Его слова цитирует Digi24, сообщает "Европейская правда".

После назначения на должность главы правительства Румынии Предою заявил, что для политической и экономической стабильности страны важную роль играет непрерывность власти.

Он также пообещал, что временное правительство обеспечит, чтобы граждане Румынии "могли свободно и в условиях общественной безопасности реализовать свое право голоса, как это было во время первого тура президентских выборов, который состоялся несколько дней назад".

"Румыния является и должна оставаться устойчивой демократией, страной, цели развития которой остаются закрепленными в евроатлантических ценностях", – подытожил Предою.

Временный президент Илие Боложан назначил исполняющего обязанности главы правительства после того, как Марчел Чолаку подал в отставку с должности премьер-министра накануне.

Новоназначенный временный премьер – бывший глава Министерства внутренних дел и временный президент Национально-либеральной партии Румынии.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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