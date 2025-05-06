Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером

Президент Володимир Зеленський побажав новообраному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу успіхів та подальшого зміцнення його держави.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив на вдячності за підтримку Німеччини та її народу, яка "врятувала тисячі й тисячі українських життів".

"Ми щиро сподіваємося, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських та трансатлантичних справах. Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності", – вважає глава держави.

Він також побажав Мерцу успіхів на його посаді канцлера Німеччини.

Раніше у вівторок лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц склав присягу і офіційно став десятим канцлером ФРН.

Незадовго до того 325 депутатів Бундестагу нового скликання підтримали призначення лідера ХДС канцлером. Це сталося під час повторного голосування – після провалу першої спроби вранці 6 травня, що стало безпрецедентним випадком.

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