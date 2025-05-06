Зеленский поздравил Мерца с избранием канцлером

Президент Владимир Зеленский пожелал новоизбранному канцлеру Германии Фридриху Мерцу успехов и дальнейшего укрепления его государства.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул благодарность за поддержку Германии и ее народа, которая "спасла тысячи и тысячи украинских жизней".

"Мы искренне надеемся, что Германия станет еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства", – считает глава государства.

Он также пожелал Мерцу успехов на посту канцлера Германии.

Ранее во вторник лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц принес присягу и официально стал десятым канцлером ФРГ.

Незадолго до этого 325 депутатов Бундестага нового созыва поддержали назначение лидера ХДС канцлером. Это произошло во время повторного голосования – после провала первой попытки утром 6 мая, что стало беспрецедентным случаем.

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