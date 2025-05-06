Фрідріх Мерц офіційно став канцлером Німеччини

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц склав присягу і офіційно став десятим канцлером ФРН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Мерц склав присягу у Великій залі палацу Бельвю – офіційній резиденції федерального президента Німеччини.

Під час короткої церемонії президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пожартував, що Мерц прибув до нього "з невеликим запізненням" – маючи на увазі схвалення його кандидатури з другої спроби.

Фото: dpa

Насамкінець він вручив Мерцу документ зі словами: "Пане канцлере, від імені Федеративної Республіки Німеччина я призначаю пана Фрідріха Мерца канцлером".

Найближчим часом присягу також мають скласти члени уряду Мерца.

Незадовго до того 325 депутатів Бундестагу нового скликання підтримали призначення лідера ХДС канцлером.

Це сталося під час повторного голосування – після провалу першої спроби вранці 6 травня, що стало безпрецедентним випадком.

Для позитивного результату не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

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