Трамп заявил, что США прекратят атаковать хуситов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что йеменские повстанцы-хуситы якобы сообщили США о намерении прекратить атаковать суда в Красном море.

Такие слова прозвучали во время встречи Трампа в Белом доме с премьер-министром Канады Марком Карни 6 мая, сообщает "Европейская правда".

По словам президента США, хуситы якобы заявили, что "не хотят больше воевать", и в Вашингтоне "уважают" это решение.

"Мы прекратим бомбардировки. Они сдались... Мы поверим им на слово, что они больше не будут подрывать корабли, и именно этого мы добивались", – добавил Трамп.

Госсекретарь Марко Рубио добавил, что бомбардировки хуситов были связаны со свободой судоходства в Красном море.

"У нас есть группировка с современным вооружением, которая угрожала мировому судоходству, и задача состояла в том, чтобы это остановить. И если они остановятся, то и мы можем остановиться", – сказал он.

Хуситы, которые накануне нанесли удары по Израилю, пока не прокомментировали заявление Трампа.

Хуситы с осени 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.

В последние недели администрация США усилила военную кампанию против хуситов, увеличив количество ударов по их позициям в Йемене.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне усиления кампании бомбардировок против боевиков-хуситов в Йемене.