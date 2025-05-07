У ЄС привітали Мерца з обранням канцлером

У Європейському Союзі привітали німецького канцлера Фрідріха Мерца із обранням на посаду.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дописи глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Глава Єврокомісії привітала Мерца з обранням ввечері 6 травня.

"З вашим приходом до канцлерства посаду обіймає перевірений друг і знавець Європи", – заявила вона.

Фон дер Ляєн впевнена – разом із Мерцом ЄС "працюватиме заради сильної та більш конкурентоспроможної Європи".

Кошта, своєю чергою, заявив, що з нетерпінням чекає на співпрацю "над амбітним спільним європейським порядком денним".

Нагадаємо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.

Для позитивного результату у перший раз не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

У пʼятницю, 9 травня, Мерца очікують у Брюсселі, де він зустрінеться з президентом Європейської ради і главою Європейської комісії.

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