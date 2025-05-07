В ЕС поздравили Мерца с избранием канцлером

В Европейском Союзе поздравили немецкого канцлера Фридриха Мерца с избранием на должность.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщения главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты.

Глава Еврокомиссии поздравила Мерца с избранием вечером 6 мая.

"С вашим приходом в канцлерство должность занимает проверенный друг и знаток Европы", – заявила она.

Фон дер Ляйен уверена – вместе с Мерцем ЕС „будет работать ради сильной и более конкурентоспособной Европы".

Кошта, в свою очередь, заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества "над амбициозной общей европейской повесткой дня".

Напомним, Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. После этого он принес присягу в резиденции президента Германии.

Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов. При этом в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

В пятницу, 9 мая, Мерца ожидают в Брюсселе, где он встретится с президентом Европейского совета и главой Европейской комиссии.

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