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Пісторіус застеріг від пошуку винних у провалі першого голосування за Мерца

Новини — Середа, 7 травня 2025, 08:58 — Уляна Кричковська

Міністр оборони Борис Пісторіус розкритикував те, що для обрання Фрідріха Мерца новим канцлером знадобився другий тур голосування, а також застеріг від пошуку винних у цій події. 

Його слова цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".

Як відомо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.

Для позитивного результату першого разу не вистачило лише шість голосів. 

"Це було зайвим і непотрібним; цього нам могли б і не нав’язувати", – заявив Пісторіус.

Водночас він зазначив, що підсумки другого туру були "однозначними". 

Окремо глава Міноборони країни застеріг від пошуків винних у цій безпрецедентній події. 

"Спекуляції щодо причин наразі не мають сенсу. Я хотів би дивитися вперед", – додав він.

Після того, як Бундестаг провали перший тур виборів Мерца, лідери парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла назвали це "хорошим днем".

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