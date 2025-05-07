Пісторіус застеріг від пошуку винних у провалі першого голосування за Мерца

Міністр оборони Борис Пісторіус розкритикував те, що для обрання Фрідріха Мерца новим канцлером знадобився другий тур голосування, а також застеріг від пошуку винних у цій події.

Його слова цитує Tagesschau, пише "Європейська правда".

Як відомо, Бундестаг 6 травня з другої спроби затвердив призначення канцлером Фрідріха Мерца. Після того він склав присягу в резиденції президента Німеччини.

Для позитивного результату першого разу не вистачило лише шість голосів.

"Це було зайвим і непотрібним; цього нам могли б і не нав’язувати", – заявив Пісторіус.

Водночас він зазначив, що підсумки другого туру були "однозначними".

Окремо глава Міноборони країни застеріг від пошуків винних у цій безпрецедентній події.

"Спекуляції щодо причин наразі не мають сенсу. Я хотів би дивитися вперед", – додав він.

Після того, як Бундестаг провали перший тур виборів Мерца, лідери парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла назвали це "хорошим днем".

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