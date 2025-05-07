Писториус предостерег от поиска виновных в провале первого голосования по Мерца

Министр обороны Борис Писториус раскритиковал то, что для избрания Фридриха Мерца новым канцлером понадобился второй тур голосования, а также предостерег от поиска виновных в этом событии.

Его слова цитирует Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Как известно, Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. После этого он принес присягу в резиденции президента Германии.

Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов.

"Это было лишним и ненужным; этого нам могли бы и не навязывать", – заявил Писториус.

В то же время он отметил, что итоги второго тура были "однозначными".

Отдельно глава Минобороны страны предостерег от поисков виновных в этом беспрецедентном событии.

"Спекуляции о причинах сейчас не имеют смысла. Я хотел бы смотреть вперед", – добавил он.

После того, как Бундестаг провалил первый тур выборов Мерца, лидеры парламентской фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель и Тино Хрупалла назвали это "хорошим днем".

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