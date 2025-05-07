ЗМІ: Пісторіус вимагає збільшення оборонного бюджету до понад 60 мільярдів євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне до різкого збільшення щорічного оборонного бюджету країни.

Про це повідомили Reuters два джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".

Одне з джерел зазначило, що Пісторіус прагне виділяти до понад 60 мільярдів євро на армію починаючи з 2025 року.

Пісторіус прагне, щоб це підвищення набуло чинності у 2025 році, повідомило одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним.

За проєктом бюджету на 2025 рік на оборону планувалося виділити трохи більше 53 мільярдів євро.

Варто зазначити, що новий посол США при НАТО Метью Вітакер нібито заявив німецькій стороні, що американський президент може проігнорувати цьогорічний саміт Альянсу, якщо держави-члени не оголосять про підвищення витрат на оборону.

Як відомо, США після приходу до влади Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував нову модель фінансування оборони, яка дозволить країнам-членам виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на рівні 5% ВВП.