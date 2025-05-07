СМИ: Писториус требует увеличения оборонного бюджета до более 60 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус стремится к резкому увеличению ежегодного оборонного бюджета страны.

Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Один из источников отметил, что Писториус стремится выделять более 60 млрд евро на армию, начиная с 2025 года.

Писториус стремится к тому, чтобы это повышение вступило в силу в 2025 году, сообщил один из источников, пожелавший остаться анонимным.

По проекту бюджета на 2025 год на оборону планировалось выделить чуть более 53 млрд евро.

Стоит отметить, что новый посол США при НАТО Мэтью Уитакер якобы заявил немецкой стороне, что американский президент может проигнорировать нынешний саммит Альянса, если государства-члены не объявят о повышении расходов на оборону.

Как известно, США после прихода к власти Трампа требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 5% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны, которая позволит странам-членам выполнить требование президента США Дональда Трампа о расходах на уровне 5% ВВП.