Лавров обурився рішенням країн ЄС, які не захотіли пропускати Вучича й Фіцо на шляху до РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров обурився рішенням балтійських держав не пропускати через свій повітряний простір літаки лідерів Словаччини та Сербії, які прямують до Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить російське ТАСС.

Лавров сказав, що "дотримується правил телебачення, цензури, тому не буде висловлювати, що думає про це".

"Але, звісно, це ганьба", – додав він.

Перед цим заяву зробила також речниця МЗС Росії Марія Захарова, назвавши таке рішення "нецивілізованими методами", а держави Балтії – "форпостом русофобії".

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Вучич вже прибув до російської столиці – з вимушеною зупинкою у Баку через повітряну тривогу у Росії.

А Роберт Фіцо заявив про спроби зірвати його візит до Москви після підтвердження Естонії, що літак словацького прем’єра не пропустять через повітряний простір країни.

В офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про його присутність на параді на Красній площі.