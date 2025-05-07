Вучич, хоч і не без пригод, але дістався Москви

Президент Сербії Александар Вучич вдень 7 травня прибув до Москви, аби взяти участь у так званому параді до дня перемоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Вучича в аеропорту зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Александр Грушко і почесна варта.

Фото: Instagram Вучича

Літак, що доставив президента Сербії, спочатку приземлився в Баку, де чекав дозволу на продовження польоту через "бойові дії між Росією та Україною" – українські ударні безпілотники в повітряному просторі РФ та роботу ППО.

За повідомленням Кремля, у п'ятницю він має зустрітися з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Оскільки Латвія і Литва заборонили проліт літака з Вучичем через свій повітряний простір, достеменно невідомо, яким повітряним маршрутом він дістався до російської столиці.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.