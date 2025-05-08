Комісарка з розширення ЄС відвідає Молдову з п'ятиденним візитом

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибуде до Молдови з офіційним візитом та перебуватиме в країні з 8 по 12 травня.

Про це повідомило видання Newsmaker, посилаючись на інформацію уряду, пише "Європейська правда".

Разом з керівництвом країни Кос візьме участь у церемонії, присвяченій Дню перемоги на меморіальному комплексі в Кишиневі, а також у заходах, присвячених Дню Європи.

Як повідомив уряд Молдови, "візит відбудеться в символічний момент – з нагоди Дня Європи – і підтверджує прихильність Європейського Союзу підтримці європейського шляху Молдови".

Кос супроводжуватиме офіційна делегація, до якої увійдуть депутати Європарламенту, а також посадові особи Європейської комісії. Програма її візиту включає заходи та зустрічі в декількох регіонах країни.

Заплановані, зокрема, підписання Плану розвитку Молдови та запуск проєктів, які підтримує ЄС – від освітніх центрів і ринків для місцевих виробників до агропродовольчих центрів і туристичних ініціатив.

Під час свого останнього візиту до Молдови на початку лютого цього року Марта Кос привезла пакет фінансової допомоги для подолання енергокризи, в тому числі в Придністров'ї, і обіцянку сприяти якнайшвидшому вступу Молдови до ЄС.

Нагадаємо, останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

Повідомляли, що найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.

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