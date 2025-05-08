Комиссар по расширению ЕС посетит Молдову с пятидневным визитом

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос прибудет в Молдову с официальным визитом и будет находиться в стране с 8 по 12 мая.

Об этом сообщило издание Newsmaker, ссылаясь на информацию правительства, пишет "Европейская правда".

Вместе с руководством страны Кос примет участие в церемонии, посвященной Дню Победы на мемориальном комплексе в Кишиневе, а также в мероприятиях, посвященных Дню Европы.

Как сообщило правительство Молдовы, "визит состоится в символический момент – по случаю Дня Европы – и подтверждает приверженность Европейского Союза поддержке европейского пути Молдовы".

Кос будет сопровождать официальная делегация, в которую войдут депутаты Европарламента, а также должностные лица Европейской комиссии. Программа ее визита включает мероприятия и встречи в нескольких регионах страны.

Запланированы, в частности, подписание Плана развития Молдовы и запуск проектов, которые поддерживает ЕС – от образовательных центров и рынков для местных производителей до агропродовольственных центров и туристических инициатив.

Во время своего последнего визита в Молдову в начале февраля этого года Марта Кос привезла пакет финансовой помощи для преодоления энергокризиса, в том числе в Приднестровье, и обещание содействовать скорейшему вступлению Молдовы в ЕС.

Напомним, в последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС из-за вето Венгрии.

Сообщалось, что наиболее лояльные к Украине страны-члены ЕС не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении с Молдовой отдельно от Украины.

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