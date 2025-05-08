Две трети немцев опасаются новой большой войны в Европе

Примерно две трети немцев опасаются, что в ближайшем будущем в Европе возможна масштабная война.

Как сообщает Tagesschau, такими оказались результаты опроса, заказанного ARD.

64% опрошенных немцев испытывают большие или очень большие опасения по поводу того, что Европе грозит большая война.

Эти опасения большие на востоке страны, чем на западе (69% и 62% соответственно), и выше среди женщин, чем среди мужчин (73% и 53% соответственно).

Мнение по этому поводу среди групп с разным образованием, доходом и в зависимости от партийной принадлежности существенно не отличается.

В Австрии обеспокоены угрозой большой войны в мире 55% опрошенных.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении в Бундестаге по случаю 80-летия Дня победы над нацизмом обвинил РФ в "исторической лжи".

Также 8 мая министры иностранных дел стран Балтии, Польши, Чехии, Украины и Молдовы опубликовали совместный текст-предупреждение об уроках Второй мировой, которые следует помнить в поисках способов завершить российско-украинскую войну.