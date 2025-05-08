Президент Німеччини звинуватив Росію в "історичній брехні"

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у виступі в Бундестазі з нагоди 80-річчя Дня перемоги над нацизмом звинуватив РФ в "історичній брехні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Під час традиційної промови в Бундестазі німецький президент згадав про агресію Росії проти України, заявивши, що Кремль поширює "історичну брехню", коли заявляє, що його війна проти України є "продовженням боротьби проти фашизму".

"Загарбницька війна Путіна, його наступ проти вільної, демократичної країни не має нічого спільного з боротьбою проти нацистського тиранічного правління під час Другої світової війни", – наголосив Штайнмаєр.

У цьому ж звʼязку він розкритикував і політику президента США Дональда Трампа, не називаючи його на імʼя.

"Але те, що саме Сполучені Штати, які мали вирішальний вплив на формування цього порядку, тепер відвертаються від нього, є потрясінням абсолютно нового масштабу", – сказав президент Німеччини у промові.

Раніше 8 травня міністри закордонних справ держав Балтії, Польщі, Чехії, Молдови та України опублікували спільну колонку, у якій пояснюють на висновках з Другої світової війни, які сценарії завершення російсько-української війни є небезпечними і неприйнятними.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив, що вторгнення РФ в Україну показує, що Друга світова війна не є "лише історією".