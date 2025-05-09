Проти прем'єра Косова подали до суду через тримання за посаду

Опозиційна Демократична ліга Косова (ДЛК) подала в четвер позов проти прем'єр-міністра Альбіна Курті, а також проти деяких його міністрів за те, що вони зберегли свої посади в уряді, незважаючи на те, що подали у відставку минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Цей крок був зроблений на тлі триваючого політичного глухого кута в Косові, де досі немає нового уряду, незважаючи на те, що парламентські вибори відбулися 9 лютого. Партія прем'єра – Рух "Самовизначення" – посіла перше місце на виборах, але не отримала достатньої кількості місць для одноосібного правління. З того часу суперечки між Рухом "Самовизначення" та опозицією не припиняються.

У 17 судових позовах, поданих ДЛК, стверджується, що Курті та його колеги по кабінету міністрів з Руху "Самовизначення" незаконно використовують державні ресурси, хоча вони подали у відставку зі своїх посад незадовго до того, як склали присягу як члени парламенту в березні.

"Вони заявили, що подали у відставку, але продовжують бути присутніми в кабінетах", – заявила у четвер журналістам депутатка від ДЛК Хюкмете Байрамі після подачі позовів.

"Ми запросили доступ до документів. Деякі з них були надані, деякі ні. Тепер справа за прокуратурою", – додала вона.

З 27 березня, дня, коли Курті і його кабінет подали у відставку, вони працюють як "уряд, що йде у відставку". Але ДЛК та інші опозиційні партії стверджують, що вони не повинні з'являтися в офісах і утримуватися від прийняття будь-яких рішень.

Коли Курті і його міністри подали у відставку минулого місяця, це також спричинило судову тяганину після того, як опозиційні партії не змогли домовитися про перевірку мандатів нових депутатів, обраних на лютневому голосуванні.

Вони обґрунтовували свою відмову тим, що Курті та його міністри не подали у відставку зі своїх міністерських посад після того, як стали депутатами парламенту, як того вимагає закон. Курті стверджував, що це створило б "інституційний вакуум".

З 15 квітня косовські депутати збиралися 12 разів, але так і не змогли обрати спікера парламенту, оскільки кандидат від Руху "Самовизначення" Албулена Хаджіу не змогла набрати мінімально необхідний 61 голос. Сесія парламенту відновиться у п'ятницю.

Раніше Альбін Курті запропонував опозиційній партії створити коаліцію, намагаючись подолати політичну кризу, яка триває в країні останні тижні. Але Демократична ліга Косова відкинула пропозицію Курті.