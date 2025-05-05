Премʼєр Косова готовий піти на коаліцію, щоб розблокувати роботу парламенту

Очільник уряду частково визнаного Косова Альбін Курті запропонував опозиційній партії створити коаліцію, намагаючись подолати політичну кризу, яка триває в країні останні тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Курті в понеділок запропонував створити коаліцію Демократичній лізі Косова – третій за величиною партії країни, яка нині перебуває в опозиції.

Демократична ліга разом із двома іншими опозиційними партіями вже місяць блокує призначення спікера парламенту, без чого той не може почати повноцінну роботу і, зокрема, затвердити склад уряду.

Партія Курті – Рух "Самовизначення" – за підсумками парламентських виборів на початку лютого перемогла, але не отримала більшості, тож потребує підтримки когось з опозиції.

При цьому Курті, який очолює уряд Косова вже шостий рік, має конфліктні відносини як із внутрішніми політичними опонентами, так і з міжнародними союзниками, насамперед ЄС і США.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році. У Європейському Союзі раніше закликали Приштину подолати розбіжності.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів".