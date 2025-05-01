Парламент Косова уже вдевʼяте не може почати роботу

Політична криза в частково визнаному Косові продовжилась у четвер після того, як розколотий парламент провалив чергову спробу обрати спікера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

На сесії 1 травня тимчасовий голова косовського парламенту, 77-річний представник руху "Самовизначення" Авні Дехарі, запропонував провести таємне голосування за спікера.

Але його пропозицію не підтримала необхідна більшість у 61 голос, оскільки проти виступили три головні опозиційні партії разом із "Сербським списком", який представляє інтереси сербської меншини на півночі Косова.

На цьому установче засідання парламенту Косова було відкладене уже вдевʼяте – без неї законодавці не можуть почати повноцінну роботу і, зокрема, затвердити постійний уряд.

Наступне засідання має відбутись протягом 48 годин, тобто 3 травня.

Нинішня політична криза у Косові виникла після парламентських виборів на початку лютого, коли рух "Самовизначення", який очолює нинішній виконувач обовʼязків премʼєра Косова Альбін Курті, не зміг отримати більшості голосів.

Опозиція вважає, що партія Курті, яка очолювала уряд протягом останніх чотирьох років, не має достатньої кількості голосів для обрання та формування нових інститутів.

Вона також виступає проти номінованої рухом "Самовизначення" на посаду спікера парламенту глави Міністерства юстиції Албулени Хаджіу.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році. У Європейському Союзі раніше закликали Приштину подолати розбіжності.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів".