Опозиція Косова відкидає коаліцію з партією премʼєра і хоче "перехідного уряду"

Опозиційна Демократична ліга Косова відкинула пропозицію глави уряду частково визнаної країни Альбіна Курті, якому не вистачає голосів власної партії для більшості, створити коаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Лідер Демократичної ліги Косова Лумір Абдіджику заявив, що "з огляду на чотирирічну стагнацію країни" відкидає пропозицію Курті піти в коаліцію з його Рухом "Самовизначення".

Натомість Абдіджику запропонував провести консультації з усіма політичними лідерами Косова щодо "формування національного перехідного уряду", який керуватиме країною до виборів нового президента навесні 2026 року.

"Повинен бути єдиний прем'єр-міністр з кабінетом міністрів, що об'єднує всі сили", – заявив лідер Демократичної ліги Косова, не уточнивши, однак, хто може очолити такий уряд.

Демократична ліга разом із двома іншими опозиційними партіями вже місяць блокує призначення спікера парламенту, без чого той не може почати повноцінну роботу і, зокрема, затвердити склад уряду.

Партія Курті – Рух "Самовизначення" – за підсумками парламентських виборів на початку лютого перемогла, але не отримала більшості, тож потребує підтримки когось з опозиції.

При цьому Курті, який очолює уряд Косова вже шостий рік, має конфліктні відносини як із внутрішніми політичними опонентами, так і з міжнародними союзниками, насамперед ЄС і США.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році. У Європейському Союзі раніше закликали Приштину подолати розбіжності.

Детальніше про контекст виборів у Косові – у статті Вибори під загрозою "болючих компромісів".