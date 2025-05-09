Против премьера Косова подали в суд: держится за должность

Оппозиционная Демократическая лига Косова (ДЛК) подала в четверг иск против премьер-министра Альбина Курти, а также против некоторых его министров за то, что они сохранили свои должности в правительстве, хотя подали в отставку в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Этот шаг был сделан на фоне продолжающегося политического тупика в Косове, где до сих пор нет нового правительства, несмотря на то, что парламентские выборы состоялись 9 февраля. Партия премьера – Движение "Самоопределение" – заняла первое место на выборах, но не получила достаточного количества мест для единоличного правления. С тех пор споры между Движением "Самоопределение" и оппозицией не прекращаются.

В 17 судебных исках, поданных ДЛК, утверждается, что Курти и его коллеги по кабинету министров из Движения "Самоопределение" незаконно используют государственные ресурсы, хотя они подали в отставку со своих должностей незадолго до того, как приняли присягу как члены парламента в марте.

"Они заявили, что подали в отставку, но продолжают присутствовать в кабинетах", – заявила в четверг журналистам депутат от ДЛК Хюкмете Байрами после подачи исков.

"Мы запросили доступ к документам. Некоторые из них были предоставлены, некоторые нет. Теперь дело за прокуратурой", – добавила она.

С 27 марта, дня, когда Курти и его кабинет подали в отставку, они работают как "уходящее правительство". Но ДЛК и другие оппозиционные партии утверждают, что они не должны появляться в офисах и им следует воздерживаться от принятия каких-либо решений.

Когда Курти и его министры подали в отставку в прошлом месяце, это также вызвало судебную тяжбу после того, как оппозиционные партии не смогли договориться о проверке мандатов новых депутатов, избранных на февральском голосовании.

Они обосновывали свой отказ тем, что Курти и его министры не подали в отставку со своих министерских должностей после того, как стали депутатами парламента, как того требует закон. Курти утверждал, что это создало бы "институциональный вакуум".

С 15 апреля косовские депутаты собирались 12 раз, но так и не смогли избрать спикера парламента, поскольку кандидат от Движения "Самоопределение" Албулена Хаджиу не смогла набрать минимально необходимый 61 голос. Сессия парламента возобновится в пятницу.

Ранее Альбин Курти предложил оппозиционной партии создать коалицию, пытаясь преодолеть политический кризис, который длится в стране последние недели. Но Демократическая лига Косова отвергла предложение Курти.