Норвегія виділила майже 50 млн євро на українців, які тікають від російської агресії

Норвегія виділяє 580 млн крон (понад 49 млн євро) на роботу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для біженців, внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни людей в Україні та Молдові.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду, передає "Європейська правда".

530 млн норвезьких крон підуть на роботу в Україні та 50 млн норвезьких крон – у Молдові.

"УВКБ ООН є одним з наших найважливіших гуманітарних партнерів в Україні. У той час, коли гуманітарні потреби зростають внаслідок російської війни, а міжнародна гуманітарна підтримка зменшується, я радий, що Норвегія може зробити важливий внесок у роботу УВКБ ООН для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих верств населення, які постраждали від війни", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Міністр відзначив, що в останні місяці зростає кількість поранень і смертей серед цивільного населення, в тому числі серед дітей.

"Українці продовжують залишати свої домівки вздовж лінії фронту в пошуках безпеки. У той же час нещодавні атаки на столицю Київ показують, що люди страждають і далеко від лінії фронту", – зазначив Ейде.

Згідно з Гуманітарним закликом ООН для України, до 2025 року 36% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги та захисту. Постраждали цивільні особи в усіх регіонах, з найтяжчими наслідками у прифронтових районах на сході, півдні та в деяких частинах півночі.

УВКБ ООН тісно співпрацює з українською владою та місцевими партнерами і намагається працювати якомога ближче до лінії зіткнення. УВКБ ООН надає життєво необхідну гуманітарну допомогу, юридичні консультації, грошові перекази, тимчасове житло та ремонт пошкоджених будинків.

"У березні я разом із міністром закордонних справ України Сибігою зустрівся з кількома сім'ями у прифронтовому Харкові, які отримали допомогу через УВКБ ООН. Це дуже вражає – спілкуватися з українцями, які живуть своїм повсякденним життям в умовах жорстокої війни. Водночас приємно бачити, що допомога надходить. Ці сім'ї отримали підтримку, серед іншого, на ремонт будинків, предмети першої необхідності та притулок у центрах для жертв війни", – розповів Ейде.

З 2022 року Норвегія виділила понад 900 млн норвезьких крон на діяльність УВКБ ООН в Україні та сусідніх країнах і є одним з найбільших донорів роботи УВКБ ООН.

Уряд Норвегії вирішив продовжити угоду з ЄС про евакуацію українських пацієнтів до 31 березня 2026 року.

Як повідомлялося, Сполучене Королівство виділяє додаткові 25 млн фунтів стерлінгів (близько 29 млн євро) на гуманітарні проєкти в Україні