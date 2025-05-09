Норвегия выделила почти 50 млн евро на украинцев, которые бегут от российской агрессии

Норвегия выделяет 580 млн крон (более 49 млн евро) на работу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для беженцев, внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от войны людей в Украине и Молдове.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, передает "Европейская правда".

530 млн норвежских крон пойдут на работу в Украине и 50 млн норвежских крон – в Молдове.

"УВКБ ООН является одним из наших важнейших гуманитарных партнеров в Украине. В то время, когда гуманитарные потребности растут в результате российской войны, а международная гуманитарная поддержка уменьшается, я рад, что Норвегия может сделать важный вклад в работу УВКБ ООН для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых слоев населения, пострадавших от войны", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Министр отметил, что в последние месяцы растет количество ранений и смертей среди гражданского населения, в том числе среди детей.

"Украинцы продолжают покидать свои дома вдоль линии фронта в поисках безопасности. В то же время, недавние атаки на столицу Киев показывают, что люди страдают и вдали от линии фронта", – отметил Эйде.

Согласно Гуманитарному призыву ООН для Украины, к 2025 году 36% населения Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи и защите. Пострадали гражданские лица во всех регионах, с самыми тяжелыми последствиями в прифронтовых районах на востоке, юге и в некоторых частях севера.

УВКБ ООН тесно сотрудничает с украинскими властями и местными партнерами и старается работать как можно ближе к линии соприкосновения. УВКБ ООН предоставляет жизненно необходимую гуманитарную помощь, юридические консультации, денежные переводы, временное жилье и ремонт поврежденных домов.

"В марте я вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой встретился с несколькими семьями в прифронтовом Харькове, которые получили помощь через УВКБ ООН. Это очень впечатляет – общаться с украинцами, которые живут своей повседневной жизнью в условиях жестокой войны. В то же время приятно видеть, что помощь поступает. Эти семьи получили поддержку, среди прочего, на ремонт домов, предметы первой необходимости и приют в центрах для жертв войны", – рассказал Эйде.

С 2022 года Норвегия выделила более 900 млн норвежских крон на деятельность УВКБ ООН в Украине и соседних странах и является одним из крупнейших доноров работы УВКБ ООН.

Правительство Норвегии решило продлить соглашение с ЕС об эвакуации украинских пациентов до 31 марта 2026 года.

Как сообщалось, Соединенное Королевство выделяет дополнительные 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро) на гуманитарные проекты в Украине