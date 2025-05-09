ЗМІ: Європарламент готує позов проти Ради ЄС через 150 млрд євро на оборону

Європейський парламент подасть до суду на Раду ЄС після того, як інституцію проігнорували в переговорах щодо великої оборонної пропозиції.

Про це стало відомо виданню Euractiv, передає "Європейська правда".

"Ми притягнемо їх до суду", – заявив високопосадовець Європарламенту. "Це питання принципу", – додав він.

У березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила оборонний пакет на суму 800 млрд євро, який включав пропозицію про залучення 150 млрд євро кредитів для посилення закупівель озброєнь країнами ЄС під назвою SAFE.

Але фон дер Ляєн послалася на надзвичайну статтю в договорі ЄС, яка обходить Європейський парламент, а це означає, що лише Рада, яка складається з національних урядів, зможе вносити поправки і затверджувати його, заморозивши участь депутатів Європарламенту.

Раніше цього тижня президентка Європарламенту Роберта Метсола пригрозила позовом до Суду Європейського Союзу, попросивши Комісію "переглянути" правову основу цього акту.

Тепер посадовці Європарламенту кажуть, що вони йдуть далі. "Ми зробимо це, і немає нічого, що об'єднує парламент більше, ніж щось подібне", – сказав другий високопосадовець.

Цього тижня головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила, що Комісія надішле до парламенту листа з обґрунтуванням своїх дій.

Це далеко не перший раз, коли фон дер Ляєн – президент Єврокомісії з 2019 року – використовує положення про надзвичайний стан для прискорення ухвалення законів.

Комісія використовувала цей указ для прискореного ухвалення законів, що стосуються спільної закупівлі вакцин та енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України.

"Іноді це було не зовсім виправдано, але цього разу це абсолютно невиправдано, а також не дуже розумно", – сказав перший посадовець.

"Це не вплине на кінцевий результат, але дасть Комісії орієнтири для майбутніх пропозицій", – сказав другий посадовець.

Парламент має приблизно два місяці, щоб подати свій протест після того, як Рада ухвалить пропозицію SAFE. Суд ЄС може винести рішення протягом двох років.

Варто зауважити, що у межах безпекової ініціативи ЄС SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах із ОПК держав Євросоюзу.

Нагадаємо, під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію ReArm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.