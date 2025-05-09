СМИ: Европарламент готовит иск против Совета ЕС из-за 150 млрд евро на оборону

Европейский парламент подаст в суд на Совет ЕС после того, как институцию проигнорировали в переговорах по большому оборонному предложению.

Об этом стало известно изданию Euractiv, передает "Европейская правда".

"Мы привлечем их к суду", – заявил высокопоставленный чиновник Европарламента. "Это вопрос принципа", – добавил он.

В марте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила оборонный пакет на сумму 800 млрд евро, который включал предложение о привлечении 150 млрд евро кредитов для усиления закупок вооружений странами ЕС под названием SAFE.

Но фон дер Ляйен сослалась на чрезвычайную статью в договоре ЕС, которая обходит Европейский парламент, а это означает, что только Совет, состоящий из национальных правительств, сможет вносить поправки и утверждать его, заморозив участие депутатов Европарламента.

Ранее на этой неделе президент Европарламента Роберта Метсола пригрозила иском в Суд Европейского Союза, попросив Комиссию "пересмотреть" правовую основу этого акта.

Теперь чиновники Европарламента говорят, что они идут дальше. "Мы сделаем это, и нет ничего, что объединяет парламент больше, чем нечто подобное", – сказал второй высокопоставленный чиновник.

На этой неделе главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что Комиссия направит в парламент письмо с обоснованием своих действий.

Это далеко не первый раз, когда фон дер Ляйен – президент Еврокомиссии с 2019 года – использует положение о чрезвычайном положении для ускорения принятия законов.

Комиссия использовала этот указ для ускоренного принятия законов, касающихся совместной закупки вакцин и энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

"Иногда это было не совсем оправдано, но на этот раз это совершенно неоправданно, а также не очень разумно", – сказал первый чиновник.

"Это не повлияет на конечный результат, но даст Комиссии ориентиры для будущих предложений", – сказал второй чиновник.

У парламента есть примерно два месяца, чтобы подать свой протест после того, как Совет примет предложение SAFE. Суд ЕС может вынести решение в течение двух лет.

Стоит заметить, что в рамках инициативы безопасности ЕС SAFE украинская оборонная промышленность сможет быть привлеченной на равных правах с ОПК государств Евросоюза.

Напомним, во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение ReArm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.