Туск каже, що присутність європейських лідерів на параді в Москві 9 травня викликає сором

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що присутність лідерів країн на параді у Москві 9 травня викликає сором, адже ситуація щодо агресії в Україні є чорно-білою.

Про це він сказав під час спільної пресконференції для ЗМІ з президентом Франції Емманюелем Макроном у Нансі в п’ятницю, 9 травня, цитує Укрінформ, пише "Європейська правда".

Туск заявив, що присутність на параді перемоги в Москві та аплодування очільнику Кремля Владіміру Путіну, "який каже, що продовжуватиме очищати Україну від нацизму, є соромом для всіх, хто там присутній і вдає, що не бачить правди".

Він наголосив, що в цьому випадку правда є чорно-білою, і не може бути жодних спекуляцій чи інтерпретацій подій.

"Тому присутність на параді перемоги у країни, яка бомбардує міста, лікарні й дитячі садки, і хто спричинив протягом трьох років загибель і поранення понад мільйона людей, є соромом", – акцентував польський прем’єр.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до держави-агресора.