Туск говорит, что присутствие европейских лидеров на параде в Москве 9 мая вызывает стыд

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что присутствие лидеров стран на параде в Москве 9 мая вызывает стыд, ведь ситуация с агрессией в Украине является черно-белой.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции для СМИ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Нанси в пятницу, 9 мая, цитирует Укринформ, пишет "Европейская правда".

Туск заявил, что присутствие на параде победы в Москве и аплодисменты главе Кремля Владимиру Путину, "который говорит, что будет продолжать очищать Украину от нацизма, являются позором для всех, кто там присутствует и делает вид, что не видит правды".

Он подчеркнул, что в этом случае правда черно-белая, и не может быть никаких спекуляций или интерпретаций событий.

"Поэтому присутствие на параде победы у страны, которая бомбит города, больницы и детские сады, и которая в течение трех лет привела к гибели и ранению более миллиона человек, является позором", – подчеркнул польский премьер.

Словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо прибыл в Москву вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Между тем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в государство-агрессора.