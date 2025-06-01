США офіційно передали Ірану пропозицію для укладення "ядерної угоди"

Сполучені Штати в суботу передали Ірану першу офіційну пропозицію щодо елементів угоди, покликаної обмежити потенціал Тегерана зі створення ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі першим публічно заявив, що США передали свою пропозицію щодо угоди через оманського посередника.

Він додав, що Іран "відповість на пропозицію США відповідно до принципів, національних інтересів і прав іранського народу".

Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт також підтвердила, що спецпосланник президента США Стівен Віткофф надіслав іранському режиму "детальну і прийнятну пропозицію, і в їхніх інтересах її прийняти".

Хоча деталі пропозиції публічно не розкривались, джерела NYT кажуть, що вона є радше переліком ключових пунктів, а не завершеним проєктом угоди.

У ній Іран закликають припинити будь-яке збагачення урану, а також пропонується створити регіональний консорціум з виробництва ядерної енергії, до якого увійдуть Іран, Саудівська Аравія та інші арабські держави, а також Сполучені Штати.

Це – перша пропозиція американської сторони Ірану відтоді, як сторони почали комунікацію через посередництво Оману на початку квітня.

Президент США Дональд Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.

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