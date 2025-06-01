США официально передали Ирану предложение для заключения "ядерного соглашения"

Соединенные Штаты в субботу передали Ирану первое официальное предложение по элементам соглашения, призванного ограничить потенциал Тегерана по созданию ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи первым публично заявил, что США передали свое предложение по соглашению через оманского посредника.

Он добавил, что Иран "ответит на предложение США в соответствии с принципами, национальными интересами и правами иранского народа".

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также подтвердила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф направил иранскому режиму "детальное и приемлемое предложение, и в их интересах его принять".

Хотя детали предложения публично не раскрывались, источники NYT говорят, что оно является скорее перечнем ключевых пунктов, а не завершенным проектом соглашения.

В нем Иран призывают прекратить любое обогащение урана, а также предлагается создать региональный консорциум по производству ядерной энергии, в который войдут Иран, Саудовская Аравия и другие арабские государства, а также Соединенные Штаты.

Это – первое предложение американской стороны Ирану с тех пор, как стороны начали коммуникацию через посредничество Омана в начале апреля.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.

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