Румунські ЗМІ дізнались останні деталі перемовин партій про нового прем’єра

За підсумками перемовин у понеділок жодна з румунських партій не просила про посаду прем’єра, проте соціал-демократи висловили готовність підтримати кандидатуру Іліє Боложана – донедавна тимчасового президента – за умови "ротаційного" уряду.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

9 червня за результатами перемовин у палаці Котрочень за участі нового президента Нікушора Дана політичні партії не досягли згоди щодо фінансової політики, яку мав би реалізовувати новий уряд, і ніхто не просив про прем’єрське крісло для свого кандидата.

Соціал-демократи нібито готові підтримати призначення прем’єр-міністром Іліє Боложана – лідера Національно-ліберальної партії, який кілька місяців був тимчасовим президентом країни – за умови, що буде домовленість про ротацію прем’єра через 2 роки.

Для партії це було би вигідно з точки зору того, що тоді вони зазнають меншого удару по рейтингах через непопулярні заходи, які доведеться впроваджувати найближчим часом.

Перемовини продовжаться у вівторок та наступні дні. Розраховують, що з кандидатурою прем’єра остаточно визначаться наступного тижня.

Як відомо, після першого туру президентських виборів в Румунії тодішній прем’єр Марчел Чолаку подав у відставку. Відтоді обов’язки прем’єра виконує міністр внутрішніх справ Каталін Предою.

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