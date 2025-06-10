Румынские СМИ узнали последние подробности переговоров партий о новом премьере

По итогам переговоров в понедельник ни одна из румынских партий не просила о должности премьера, однако социал-демократы готовы поддержать кандидатуру Илие Боложана – до недавнего времени временного президента – при условии "ротационного" правительства.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

9 июня по результатам переговоров в дворце Котрочень с участием нового президента Никушора Дана политические партии не достигли согласия по финансовой политике, которую должно было бы реализовывать новое правительство, и никто не просил о премьерском кресле для своего кандидата.

Социал-демократы якобы готовы поддержать назначение премьер-министром Илие Боложана – лидера Национально-либеральной партии, который несколько месяцев был временным президентом страны – при условии, что будет договоренность о ротации премьера через 2 года.

Для партии это было бы выгодно с точки зрения того, что тогда они получат меньший удар по рейтингам из-за непопулярных мер, которые придется вводить в ближайшее время.

Переговоры продолжатся во вторник и в последующие дни. Рассчитывают, что с кандидатурой премьера окончательно определятся на следующей неделе.

Как известно, после первого тура президентских выборов в Румынии тогдашний премьер Марчел Чолаку подал в отставку. С тех пор обязанности премьера исполняет министр внутренних дел Каталин Предой.

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