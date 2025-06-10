Уряд Польщі заперечив фейк про "зупинку" ексгумації жертв Волинської трагедії

Заступник міністра культури і національної спадщини Польщі Мацей Врубель заявив, що Україна не призупиняла ексгумаційні роботи на польських похованнях, а розповсюджена в інтернеті інформація про це – фейк.

Його заяву опублікували на офіційній сторінці уряду Польщі у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Врубель заявив, що інформація щодо того, що Україна начебто призупиняла видачу дозволів на проведення ексгумацій польських жертв – фейк.

"В інтернеті шириться фальшивий документ і запис, створений штучним інтелектом, який використовує зображення професора Анджея Оссовського (керівник польської групи з проведення ексгумаційних робіт у Пужниках. – Ред.)", – сказав він.

Врубель наголосив: так виглядає сучасна дезінформація.

"Це чиста маніпуляція, яка має нас посварити і призвести до хаосу", – додав він.

Кілька днів тому такий фейк спростували і в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій України.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

Нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.