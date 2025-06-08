Київ заперечує фейк про нібито зупинку ексгумації жертв Волинської трагедії

У Міністерстві культури і стратегічних комунікацій України заперечили чутки у польському сегменті соцмереж про нібито відкликання наданого раніше дозволу на ексгумації загиблих внаслідок Волинської трагедії на Тернопільщині.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікував міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Точицький зазначив, що у польських соцмережах почали поширювати вигаданого листа за його підписом, де йдеться про нібито рішення Мінкульту призупинити пошукові та ексгумаційні роботи у селі Садове (Пужники) на Тернопільщині.

"Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею. Ще раз наголошую, що польові роботи в Пужникаж було успішно завершено 10 травня 2025 року", – зазначив Точицький.

Він нагадав, що польська сторона назвала цей процес історичним і дипломатичним проривом.

"Наголошую – ми є і залишаємся відданими демократичним і християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати памʼять українців та поляків. Також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги Міністерки Ганни Врублевської", – зазначив міністр.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

Нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як дня пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.