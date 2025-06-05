МЗС розкритикувало Польщу за встановлення дня пам'яті про жертв Волинської трагедії

Міністерство закордонних справ України вважає, що рішення Польщі встановити 11 липня днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки" суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, передає "Європейська правда".

У четвер, 5 червня, МЗС виступило із критикою рішення сейму Польщі щодо встановлення 11 липня днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

У МЗС розцінюють його як таке, що суперечить духу добросусідських відносин між Україною і Польщею.

"Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн", – йдеться у заяві.

Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що Україна "послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії".

А відтак в МЗС переконані: шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки.

Тому МЗС України закликало Польщу "утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею".

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків, адже ворог спільний – Росія.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу Павел Коваль назвав це проривом у відносинах між обома країнами.