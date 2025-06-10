Правительство Польши опровергло фейк об "остановке" эксгумации жертв Волынской трагедии

Заместитель министра культуры и национального наследия Польши Мацей Врубель заявил, что Украина не приостанавливала эксгумационные работы на польских захоронениях, а распространенная в интернете информация об этом – фейк.

Его заявление опубликовано на официальной странице правительства Польши в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Врубель заявил, что информация о том, что Украина якобы приостановила выдачу разрешений на проведение эксгумаций польских жертв – фейк.

"В интернете распространяется поддельный документ и запись, созданная искусственным интеллектом, который использует изображение профессора Анджея Оссовского (руководитель польской группы по проведению эксгумационных работ в Пужниках. – Ред.)", – сказал он.

Врубель подчеркнул: так выглядит современная дезинформация.

"Это чистая манипуляция, которая должна нас поссорить и привести к хаосу", – добавил он.

Несколько дней назад такой фейк опровергли и в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польские власти во главе с Дональдом Туском давили на Киев с требованием отменить мораторий.

Недавно Сейм Польши ввел день памяти погибших во время этнических чисток на Волыни как день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", в МИД Украины раскритиковали этот шаг.