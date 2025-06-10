У Раді ЄС починають обговорення 18-го пакета санкцій: Єврокомісія надіслала пропозицію

Відразу після офіційної презентації проєкту нового, 18-го пакета санкцій проти Росії, Єврокомісія передала його у Раду ЄС, де вже у вівторок, 10 червня, розпочинається його обговорення на засіданні Комітету постійних представників (Coreper ІІ).

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності заявив один з дипломатів ЄС, добре ознайомлений з порядком денним засідання Coreper 10 червня.

Обговорення 18-го пакета санкцій проти Росії у Раді ЄС розпочнуться вже 10 червня, повідомив дипломат.

"Комісія вже передала в Раду ЄС свою пропозицію. Обговорення 18-го пакета санкцій розпочинається вже сьогодні на засіданні Coreper", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він не став прогнозувати реакцію на пропозицію Єврокомісії з боку Угорщини та Словаччини, лідери яких висловлювалися проти запровадження нових санкцій щодо Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко висловила задоволення тим фактом, що в ЄС у 18-му пакеті врахували деякі ідеї української сторони.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдаватимуть шкоди національним інтересам його країни.

Детально про попередній, 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії і чому їх підтримала Угорщина, читайте в статті Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка: Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.