Фіцо погрожує блокувати в ЄС санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Словаччини наводить Reuters.

Слова Фіцо пролунали після того, як парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.

Він вказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивним членом ЄС, але назвав резолюцію політичним інструментом з сильним посланням.

"Якщо будуть санкції, які можуть нам нашкодити, я ніколи за них не проголосую", – заявив Фіцо.

Він додав, що не може підтримати жодних заходів щодо припинення імпорту російського палива для словацьких атомних електростанцій.

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському союзі, але не за рахунок Словаччини", – зауважив Фіцо.

Зазначимо, 4 червня словацький президент Петер Пеллегріні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.

У березні Фіцо уже погрожував заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.

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