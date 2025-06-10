В Совете ЕС начинают обсуждение 18-го пакет санкций: Еврокомиссия направила предложение

Сразу после официальной презентации проекта нового, 18-го пакета санкций против России, Еврокомиссия передала его в Совет ЕС, где уже во вторник, 10 июня, начинается его обсуждение на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper II).

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил один из дипломатов ЕС, хорошо знакомый с повесткой дня заседания Coreper 10 июня.

Обсуждение 18 пакета санкций против России в Совете ЕС начнется уже 10 июня, заявил дипломат.

"Комиссия уже передала в Совет ЕС свое предложение. Обсуждение 18-го пакета санкций начинается уже сегодня на заседании Coreper", – сказал собеседник „ЕвроПравды".

Он не стал прогнозировать реакцию на предложение Еврокомиссии со стороны Венгрии и Словакии, лидеры которых высказывались против введения новых санкций в отношении России.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко выразила удовлетворение тем фактом, что в ЕС в 18-м пакете учли некоторые идеи украинской стороны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России, если они будут наносить ущерб национальным интересам его страны.

Подробно о предыдущем, 17-м пакете санкций ЕС против России и почему их поддержала Венгрия, читайте в статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко Мощные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС стремится принудить Путина к уступкам силой санкций.