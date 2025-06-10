Київ задоволений, що ЄС врахував його пропозиції для нових санкцій проти РФ

Міністерка економіки України Юлія Свириденко привітала пропозицію Єврокомісії щодо нового пакета санкцій проти РФ та висловила задоволення тим фактом, що в ЄС врахували деякі ідеї української сторони.

Про це українська міністерка написала в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Свириденко, новий санкційний пакет ЄС – це "важливий крок у напрямку підриву фінансових і логістичних основ військової машини Москви".

"Ми вітаємо пропозицію Європейської комісії щодо 18-го пакета санкцій проти Росії. Приємно бачити, що деякі з наших пропозицій були враховані", – додала вона.

За словами Свириденко, найбільш впливові елементи цього пакета – заходи проти банківського сектору Росії, обмеження цін на нафту та обмеження щодо "тіньового флоту" – "завдають удару по основних джерелах фінансування і приховування агресії Кремля".

"Ми вдячні ЄС за незмінну рішучість. Але ухвалення санкцій має бути швидким. Кожна затримка дає Росії можливість адаптуватися, перебудуватися і продовжити війну проти України та загрози європейській безпеці. Ми закликаємо всі держави-члени без вагань схвалити цей пакет санкцій", – резюмувала вона.

Пропозицію презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі.

За її словами, 18-й пакет санкцій буде стосуватися переважно російських банків та російського енергетичного сектору. Також вона додала, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій.

Єврокомісія також пропонує знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Коментуючи санкційну пропозицію, український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що "зупинити Росію може тільки жорсткий тиск та єдність всього світу".