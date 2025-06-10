Франція перед потенційним визнанням Палестини отримала від неї обіцянки реформ

Франція заявила у вівторок, що отримала від Палестинської адміністрації нові зобов'язання щодо реформ напередодні конференції наступного тижня, на якій Париж може визнати незалежну Палестинську державу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Президент Емманюель Макрон отримав листа від Махмуда Аббаса, в якому палестинський лідер засуджує напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, закликає звільнити всіх заручників і обіцяє подальші реформи, повідомили в Єлисейському палаці.

89-річний Аббас очолює міжнародно визнану Палестинську адміністрацію з моменту смерті лідера-ветерана Ясіра Арафата в 2004 році.

Палестинська адміністрація здійснює обмежене самоврядування на частині окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан, але з 2007 року втратила контроль над Газою на користь свого суперника ХАМАС. Раніше Палестинська адміністрація вже засуджувала ХАМАС за напад, який спровокував війну в Газі, і закликала до роззброєння бойовиків під час майбутнього врегулювання.

Лист до Макрона, який працює над організацією міжнародної конференції з Саудівською Аравією для обговорення визнання Палестини, містить "безпрецедентні" обіцянки, заявили в офісі Макрона, не уточнюючи деталей.

"ХАМАС більше не буде керувати Газою і повинен передати свою зброю і військовий потенціал Палестинським силам безпеки, які проконтролюють їх вивезення за межі окупованої палестинської території за арабської та міжнародної підтримки", – цитує офіс французького лідера слова Аббаса в листі.

Ізраїль заявив, що не погодиться на будь-яку роль Палестинської адміністрації в Газі після війни, і засудив країни, які розглядають можливість визнання незалежності Палестини, що, за його словами, винагородило б ХАМАС за його напади.

Французькі офіційні особи заявили, що Макрон схиляється до визнання Палестинської держави напередодні конференції ООН, яку Франція і Саудівська Аравія спільно організовують з 17 по 20 червня.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявляв, що Франція "сповнена рішучості" визнати Палестинську державу, але не зробить цього самостійно.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що визнання Палестинської держави зараз буде "неправильним сигналом".