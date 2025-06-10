Франция перед потенциальным признанием Палестины получила от нее обещания реформ

Франция заявила во вторник, что получила от Палестинской администрации новые обязательства по реформам накануне конференции на следующей неделе, на которой Париж может признать независимое Палестинское государство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Президент Эмманюэль Макрон получил письмо от Махмуда Аббаса, в котором палестинский лидер осуждает нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, призывает освободить всех заложников и обещает дальнейшие реформы, сообщили в Елисейском дворце.

89-летний Аббас возглавляет международно признанную Палестинскую администрацию с момента смерти лидера-ветерана Ясира Арафата в 2004 году.

Палестинская администрация осуществляет ограниченное самоуправление на части оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан, но с 2007 года потеряла контроль над Газой в пользу своего соперника ХАМАС. Ранее Палестинская администрация уже осуждала ХАМАС за нападение, которое спровоцировало войну в Газе, и призвала к разоружению боевиков во время будущего урегулирования.

Письмо Макрону, который работает над организацией международной конференции с Саудовской Аравией для обсуждения признания Палестины, содержит "беспрецедентные" обещания, заявили в офисе Макрона, не уточняя деталей.

"ХАМАС больше не будет управлять Газой и должен передать свое оружие и военный потенциал палестинским силам безопасности, которые проконтролируют их вывоз за пределы оккупированной палестинской территории при арабской и международной поддержке", – цитирует офис французского лидера слова Аббаса в письме.

Израиль заявил, что не согласится на любую роль Палестинской администрации в Газе после войны, и осудил страны, которые рассматривают возможность признания независимости Палестины, что, по его словам, вознаградило бы ХАМАС за его нападения.

Французские официальные лица заявили, что Макрон склоняется к признанию Палестинского государства накануне конференции ООН, которую Франция и Саудовская Аравия совместно организуют с 17 по 20 июня.

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявлял, что Франция "полна решимости" признать Палестинское государство, но не сделает этого самостоятельно.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль считает, что признание Палестинского государства сейчас будет "неправильным сигналом".