Франція розглядає класифікацію ще трьох соцмереж як порноплатформ

Французька влада серйозно розглядає можливість обмеження публічного доступу до деяких із популярних соціальних мереж, щоб не допустити доступу дітей до порнографії та запобігти їхній радикалізації.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Офіс міністерки цифрових технологій Клари Шаппаз повідомив виданню, що розглядає можливість класифікації таких сайтів, як Bluesky, Mastodon та Reddit як порнографічних платформ.

Це зобов’яже їх запровадити сувору перевірку віку відповідно до нових французьких правил, що набули чинності в суботу, 7 червня.

"Наш пріоритет – перевірка віку на будь-якій платформі, яка поширює або дозволяє обмін порнографічним контентом", – йдеться в електронному листі з офісу Шаппаз.

Невиконання цих вимог може призвести до штрафів, виключення сайтів із результатів пошукових систем або їх повного блокування.

Варто зазначити, що нещодавно Шаппаз заявила, що платформа X, яка належить Ілону Маску, перебуває на межі отримання такого статусу.

Звернемо увагу, що президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 10 червня, заявив, що хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції "впродовж найближчих місяців".

Причиною стало вбивство 31-річної шкільної помічниці 10 червня у Ножані.